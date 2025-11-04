Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.
Яка статистика щодо вступу в аспірантуру?
Посадовець каже: там, де освіту розглядали як спосіб уникнення мобілізації, показники повернулися до "звичайних", які були до повномасштабного вторгнення Росії.
І ми можемо сказати, що цього року аспірантура перестала бути способом ухилення від мобілізації,
– переконує заступник Лісового.
І додає, що ті, хто дійсно хоче здобувати ступінь, писати дисертацію, вони мають повне право на навчання.
Хто сприймає це як можливість уникнути мобілізації і навчався фіктивно – ми це відслідковуємо і дуже сваримо керівників закладів. Також цими питаннями далі займаються наша Державна служба якості освіти і правоохоронні органи,
– зазначив Трофименко.
Він вважає, що МОН ухвалило правильні рішення, аби розв'язати проблему.
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.