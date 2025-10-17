Найпопулярнішими цьогоріч стали комп'ютерні науки, економіка й міжнародні економічні відносини та медицина. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України та ДП "Інфоресурс".

Дивіться також Анулювали ліцензію: як МОН бореться з ухилянтами в аспірантурі

Які спеціальності серед аспірантів найпопулярніші?

Загалом понад 12 тисяч осіб подали заяви в аспірантуру. Понад 11 тисяч з них – на бюджет.

Понад 4,6 тисячі вступників отримали рекомендації на бюджет, а 4610 зарахували.

Спеціальності з найбільшою кількістю зарахованих на бюджет в аспірантуру такі:

"Комп'ютерні науки" – 321;

"Економіка та міжнародні економічні відносини" – 260;

"Медицина" – 199;

"Освітні науки" – 166;

"Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка" – 139;

"Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка" – 139;

"Машинобудування" – 137;

"Біологія та біохімія" – 133;

"Будівництво та цивільна інженерія" – 133;

"Інженерія програмного забезпечення" – 109.

Найпопулярніші заклади освіти такі:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 333;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 272;

Національний університет "Львівська політехніка" – 220;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 156;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 135;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 133;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 100;

Харківський національний університет радіоелектроніки – 83;

Сумський державний університет – 82;

Український державний університет науки і технологій – 79.

Зарахування на контракт триватиме до 20 жовтня.

Цьогоріч вступна кампанія для майбутніх аспірантів вперше відбулася онлайн. Заяви абітурієнти подавали через електронні кабінети.

Дивіться також Скільки осіб вже подали заяви на вступ в аспірантуру

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?