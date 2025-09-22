Це з очікуваних 12 тисяч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Скільки цьогоріч є вступників в аспірантуру?

Так, станом на 22 вересня майже 11 тисяч електронних та паперових заяв про вступ в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії подали майже 5,8 тисяч вступників.

Для здобуття ступеня доктора мистецтв подали 30 заяв 30 вступників.

У Міністерстві освіти і науки прогнозували, що у 2025 році в аспірантуру має намір вступати приблизно 12 тисяч осіб. Для абітурієнтів цьогоріч виділили 5 тисяч бюджетних місць.

Майбутні аспіранти зможуть подати до 5 заяв на бюджет (без пріоритетностей), та до 10 заяв – на контракт.

Зарахування аспірантів на навчання на бюджет триватиме не пізніше ніж 30 вересня, на контракт – не пізніше ніж 20 жовтня.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?