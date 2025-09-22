Це з очікуваних 12 тисяч. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Скільки цьогоріч є вступників в аспірантуру?
Так, станом на 22 вересня майже 11 тисяч електронних та паперових заяв про вступ в аспірантуру для здобуття ступеня доктора філософії подали майже 5,8 тисяч вступників.
Для здобуття ступеня доктора мистецтв подали 30 заяв 30 вступників.
У Міністерстві освіти і науки прогнозували, що у 2025 році в аспірантуру має намір вступати приблизно 12 тисяч осіб. Для абітурієнтів цьогоріч виділили 5 тисяч бюджетних місць.
Майбутні аспіранти зможуть подати до 5 заяв на бюджет (без пріоритетностей), та до 10 заяв – на контракт.
Зарахування аспірантів на навчання на бюджет триватиме не пізніше ніж 30 вересня, на контракт – не пізніше ніж 20 жовтня.
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
- Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу в аспірантуру.
- У відомстві заявили, що цьогоріч на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
- Виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
- Також запровадили новий вступний загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень. Це де-факто перевірка того, наскільки той чи той вступник готовий до того, щоб проводити наукові дослідження.
- У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
- І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.