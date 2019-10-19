У бюджет не заклали підвищення зарплати вчителям

Бюджетний комітет відхилив пропозиції освітнього комітету щодо збільшення на 5,1 мільярдів гривень видатків на оплату праці педагогів.

Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун у фейсбуці пояснила, що ці гроші мали скерувати у першу чергу на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників, як-то вихователі дитсадків та молоді вчителі.

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Вчора ми почули заяву від профільного міністра про те, що збільшення заробітних плат педагогам має покриватись за рахунок місцевих бюджетів,

– написала Совсун.

Депутатка вважає, що це є свідченням відсутності чіткого і зрозумілого підходу щодо вирішення питання з оплатою праці вчителів в уряду та монобільшості.

Яку зарплату отримують вчителі зараз?Вчителі отримують різну зарплату відповідно до категорій. Вчителі без категорії – близько 6 тисяч 800 гривень, 1-ї категорії – 9 тисяч гривень, а вищої категорії – 9 тисяч 600 гривень.

Зауважимо, що 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік у першому читанні. Що він передбачає – читайте за посиланням.

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Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / інфографіка 24 каналу