В бюджет не заложили повышение зарплаты учителям

Бюджетный комитет отклонил предложения образовательного комитета об увеличении на 5,1 миллиарда гривен расходов на оплату труда педагогов.

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в фейсбуке пояснила, что эти деньги должны были направить в первую очередь на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников, как то воспитатели детсадов и молодые учителя.

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Вчера мы услышали заявление от профильного министра о том, что увеличение заработных плат педагогам должно покрываться за счет местных бюджетов,

– написала Совсун.

Депутат считает, что это является свидетельством отсутствия четкого и понятного подхода к решению вопроса с оплатой труда учителей в правительства и монобольшинства.

Какую зарплату получают учителя сейчас?

Учителя получают разную зарплату в соответствии с категориями. Учителя без категории – около 6 тысяч 800 гривен, 1-й категории – 9 тысяч гривен, а высшей категории – 9 тысяч 600 гривен.

Отметим, что 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Что он предусматривает – читайте по ссылке.

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Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / инфографика 24 канала