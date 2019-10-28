Минобразования планирует добиться повышения зарплаты отдельным категориям педагогов

Сейчас Министерство образования ведет переговоры с Министерством финансов о выделении специальной субвенции. Она будет направлена на то, чтобы поднять зарплату некоторым категориям педагогов.

О таких планах министерства сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий во время пресс-конференции на тему: "Как правильно повышать зарплаты учителям?" в понедельник в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Важно: В бюджет не заложили повышение зарплаты учителям

Повышать заработную плату для педагогов действительно необходимо, однако мы исходим из финансовых возможностей. По состоянию на сегодня у нас нет такой возможности,

– заявила Мандзий.

В то же время она отметила, что сейчас Минобразования ведет переговоры с Минфином относительно отдельной субвенции, которая бы позволила повысить зарплату некоторым категориям педагогов.

"Ведем переговоры. Есть несколько вариантов, в частности мы рассматриваем молодых учителей. Также важен вопрос относительно воспитателей учреждений дошкольного образования", – добавила заместитель министра.

К слову, министр образования и науки Украины Анна Новосад недавно заявила, что ее целью вместе с парламентским Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций является добиться изменений уровня зарплат учителям в госбюджете 2020. Пока что бюджет был принят в первом чтении, поэтому Новосад планирует внести изменения в закон ко второму чтению.

Планы предыдущего правительства

Предыдущий состав Кабинета министров в июне одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты до 2023 года. Предполагалось, что в 2020 году зарплата педагога составит 2,5 прожиточных минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году – 3,5 минимума и с января 2023 года – 4 прожиточных минимума.

Кроме этого в 2020 году зарплата молодых воспитателей детских садов должна была вырасти на 68%, опытных воспитателей – на 41%, молодых учителей – на 53%, опытных учителей – на 37%, молодых мастеров профобразования – на 85%, опытных мастеров – на 50%, а также на 10% должна была вырасти зарплата у тех педагогов (дошкольного и профобразования), которых не коснулись предыдущие повышения.

После назначения нового правительства, новый министр Новосад заявила, что выполнить это постановление в полном объеме невозможно, поскольку на это необходимо значительное финансирование. Тогда же говорилось о поднятии зарплат хотя бы наиболее нуждающимся категориям педагогов: молодым учителям и воспитателям.

Позже депутат от фракции "Голос", член образовательного комитета Инна Совсун сообщила, что бюджетный комитет отклонил предложения образовательного комитета об увеличении на 5,1 миллиарда гривен расходов на оплату труда педагогов.

Какие расходы в проекте госбюджета 2020 заложены на образование? Общая сумма расходов – 136,4 миллиарда гривен. Это на 7,7 миллиарда гривен больше по сравнению с предыдущим годом. Впервые в проекте госбюджета предусмотрены расходы на развитие высших учебных заведений в объеме около 0,3 миллиарда гривен. При этом размер расходов на зарплаты учителям остался на уровне предыдущего года, несмотря на обещания об увеличении.



Бюджет 2020 / Инфографика 24 канала