Где отключений света из-за долгов не будет

В начале января регуляторы уже начали сообщать об отключениях. Таким образом, в Кировоградской областной энергоснабжающей компании призвали не медлить с оплатой, а пресс-секретарь ООО "ЭНЕРА Винница" Татьяна Колодий сообщила гражданам о срочном погашении долгов.

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Обратите внимание! Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что действия правительства по отключению света должникам будут стимулировать украинцев вовремя оплачивать коммунальные услуги. Среди крупнейших должников есть жители Киева и Черновицкой области.

Что важно, отмена запрета не распространяется на прифронтовые территории. Для оккупированных территорий и зоны активных боевых действий мораторий продолжают.

Какая сумма долга и кто будет следить за погашением

Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего", написал на своей странице, что отключение будет зависеть как от суммы долга, так и от его срока.

Важно! Если задолженность длится более 2 месяцев и превышает 3 тысячи гривен, то домохозяйство вынуждено срочно оплатить сумму долга.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в Украине создают специальную группу, которая будет отвечать за отработку механизма погашения долгов. Председателем рабочей группы является сам министр энергетики.

Группа должна оперативно разработать действенный механизм сбалансирования финансового состояния участников рынка электроэнергии, в частности, оператора системы передачи, производителей электроэнергии из альтернативных источников, которым установлен "зеленый" тариф, гарантированного покупателя,

– говорится в сообщении Министерства.

В группу входят представители из: