Будут ли субсидии

Министерство социальной политики сообщило, что выделенных средств достаточно, и субсидии будут назначаться на определенный период. Однако некоторые граждане могут потерять право на субсидии в случае выполнения определенных условий.

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В таких случаях возобновить выплаты возможно, но некоторым субсидиантам придется самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Почему могут лишить субсидии:

одной из причин может быть наличие долгов. Управленческие компании и ОСМД должны регулярно сообщать Управление социальной защиты о наличии задолженности среди потребителей.

Важно! Если есть документальное подтверждение задержки зарплаты или пенсии, что привело к несвоевременной уплате, долг не будет начисляться. В таком случае отмененную субсидию можно восстановить.

Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, другими причинами для отмены субсидии могут быть:

Смена места жительства, поскольку расчет льгот производится на конкретное жилье.

Смерть лица, которому предоставлялись льготы.

Указание ложного размера дохода. Финансовый мониторинг может выявить недостоверную информацию о доходе. Если вы делаете значительные покупки или имеете большую сумму на депозите, это может привести к лишению вас льгот.

Как оформить или возобновить субсидию

Для получения субсидии, следует придерживаться следующих шагов:

Составьте заявление, используя определенный шаблон. При наличии добавьте копию договора аренды жилья. Заполните справку о доходах, учитывая доход всей семьи (смотрите пример здесь). Расширьте заявление дополнительными справками о льготах, если они доступны.

Также можно легко оформить субсидию онлайн через приложение "Дия" или на веб-сайте Пенсионного фонда. Сделать это можно в несколько шагов: