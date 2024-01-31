Сколько задолжали украинцы

Как сообщил эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриан Прокип, сейчас украинцы задолжали за электроэнергию более 20 миллиардов гривен. При этом, в Киеве и Черновицкой области долги достигают более 1 миллиарда гривен.

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Нужно понимать, что для поставщиков это значительные средства, которые могут быть потрачены на благоустройство предприятий. На октябрь 2023 года общий долг был меньше на 9 миллиардов гривен и составлял более 11 миллиардов гривен.

В прошлом году произошел заметный рост украинской экономики. А возможность донорской помощи энергетическим предприятиям уменьшилась.

Обратите внимание! Поставщики имеют долг более 40 миллиардов гривен. Это вызывает кризис ликвидности, а это, в свою очередь, вредит стабильности процесса электроснабжения.

Кому будут отключать свет

Согласно принятому решению, если долг превысил 3 тысячи гривен и существует в течение 2 месяцев, домохозяйству могут отключить свет. Чтобы избежать этого, гражданин может обратиться в ответственные органы за оформлением субсидии.

Небытовым потребителям пока не будут отключать свет за долги. Однако представители "Укрэнерго" настаивают на пересмотре списка таких предприятий.