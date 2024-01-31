Скільки заборгували українці

Як повідомив експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп, зараз українці заборгували за електроенергію понад 20 мільярдів гривень. При цьому, у Києві та Чернівецькій області борги сягають понад 1 мільярд гривень.

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Потрібно розуміти, що для постачальників це значні кошти, які можуть бути витрачені на благоустрій підприємств. На жовтень 2023 року загальний борг був меншим на 9 мільярдів гривень і складав понад 11 мільярдів гривень.

Торік відбулося помітне зростання української економіки. А можливість донорської допомоги енергетичним підприємствам зменшилась.

Зверніть увагу! Постачальники мають борг понад 40 мільярдів гривень. Це спричиняє кризу ліквідності, а це, своєю чергою, шкодить стабільності процесу електропостачання.

Кому відключатимуть світло

Відповідно до прийнятого рішення, якщо борг перевищив 3 тисячі гривень і існує протягом 2 місяців, домогосподарству можуть відключити світло. Аби уникнути цього, громадянин може звернутись у відповідальні органи за оформленням субсидії.

Непобутовим споживачам поки що не відключатимуть світло за борги. Однак, представники "Укренерго" наполягають на перегляді списку таких підприємств.