Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что 6 февраля Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации.

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На сколько продлили мобилизацию в Украине

Военное положение продлили еще на 90 дней. Это уже 10 голосование Рады по военному положению с начала полномасштабного вторжения.

Начиная с 14 февраля, военное положение и мобилизация продлятся до 13 мая 2024 года. Однако, вероятнее всего, их снова продлят, если к тому времени не закончится война.

Интересно, что за продление военного положения проголосовали больше нардепов, чем за продление мобилизации. 335 и 323 соответственно.

Напомним, что 7 февраля Верховная Рада также поддержала в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации. Далее есть 14 дней на внесение поправок. После этого законопроект будут рассматривать во втором чтении.

Какие виды повесток сейчас можно получить

Напомним, что во время военного положения в Украине вручают 3 вида повесток: для уточнения данных, на прохождение ВВК и мобилизационное распоряжение, если медкомиссия признала человека пригодным для военной службы. Срочной службы сейчас нет, поэтому таких повесток не выдают.

Подчеркнем, что сейчас повестку имеют право вручать только:

представители ТЦК и СП,

представители органов местного самоуправления,

руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения,

руководители учебных заведений и управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД).

Полиция и пограничники не имеют таких полномочий.