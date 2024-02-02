Подчеркнем, что повестка должна быть вручена лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении. В случае отказа составляется акт об отказе от получения повестки.
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Кто имеет право вручать повестку
Повестку имеют право вручать представители ТЦК и СП, органов местного самоуправления, а также руководители предприятий, учреждений, организации, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения. Кроме этого, ее могут выдавать руководители учебных заведений и управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД).
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Кто не имеет права вручать повестку
Сейчас полицейские, военнослужащие, в частности представители ТрО, а также должностные лица Государственной пограничной службы Украины не имеют права вручать повестки.
Какие виды повесток сейчас вручают- Для уточнения данных;
- На прохождение ВВК;
- Мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);
Однако отметим, что в новом законопроекте предусмотрены изменения по оповещению населения. В частности:
- Сотрудники полиции на законодательном уровне могут получить возможность информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК и СП, а также помогать представителям военкомата доставить уклониста и\или призывника в центр комплектования.
- Руководителей больниц хотят обязать сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре людей от 18 – 25 лет.
- Городские администрации и органы местной власти должны будут содействовать сотрудникам ТЦК и обеспечивать прибытие призывников в сам центр комплектования.