Наголосимо, що повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному, а той повинен поставити підпис про її отримання. У випадку відмови складається акт про відмову від отримання повістки.
Дивіться також Мобілізація триває: кого можуть призвати у лютому
Хто має право вручати повістку
Повістку мають право вручати представники ТЦК та СП, органів місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування. Крім цього, її можуть видавати керівники закладів освіти й управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ).
До теми Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024
Хто не має права вручати повістку
Наразі поліцейські, військовослужбовці, зокрема представники ТрО, а також посадові особи Державної прикордонної служби України не мають права вручати повістки.
Які види повісток зараз вручають- Для уточнення даних;
- На проходження ВЛК;
- Мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби).
Однак зазначимо, що у новому законопроєкті передбачені зміни щодо оповіщення населення. Зокрема:
- Співробітники поліції на законодавчому рівні можуть отримати можливість інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК та СП, а також допомагатимуть представникам військкомату доставити ухилянта і\або призовника в центр комплектування.
- Керівників лікарень хочуть зобов'язати повідомляти в ТЦК про перебування на стаціонарі людей від 18 – 25 років.
- Міські адміністрації та органи місцевої влади повинні будуть сприяти співробітникам ТЦК і забезпечувати прибуття призовників у сам центр комплектування.