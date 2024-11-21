У 2025 році також можуть скасувати можливість вступу на денну форму за контрактом в аспірантуру. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в інтерв'ю "Українським новинам".

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Чи скасують у 2025 році вступ в аспірантуру за контрактом

Бабак зазначив, що аспірантуру протягом останніх двох з половиною років використовували для ухилення від мобілізації.

Під гаслом того, що "нам потрібно залучати молодь до науки", на іспит до аспірантури зареєструвалися понад 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч. Тяга до знань, різко всі стали гризти граніт науки,

– сказав нардеп.

Також він відповів на питання про те, чи і надалі в Україні обмежать вступ на очне навчання за контрактом в аспірантуру, аби не дати можливості абітурієнтам призовного віку ухилитися від мобілізації.

Я думаю, що так. Насправді ми ще не підходили до глибокого аналізу цього питання, лише поверхнево, але до кінця року ми домовилися з Міністерством проаналізувати на одному з засідань комітету. Я відчуваю, що ми будемо продовжувати цю практику,

– заявив Бабак.

Які зміни відбулися під час вступу в аспірантуру 2024