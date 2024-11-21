В 2025 году также могут отменить возможность поступления на дневную форму по контракту в аспирантуру. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в интервью "Украинским новостям".
Смотрите также Сколько мужчин и какого возраста в этом году поступили в аспирантуру львовских вузов
Отменят ли в 2025 году поступление в аспирантуру по контракту
Бабак отметил, что аспирантуру в течение последних двух с половиной лет использовали для уклонения от мобилизации.
Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы каждый год выпускали лишь несколько тысяч. Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки,
– сказал нардеп.
Также он ответил на вопрос о том, или и в дальнейшем в Украине ограничат поступление на очное обучение по контракту в аспирантуру, чтобы не дать возможности абитуриентам призывного возраста уклониться от мобилизации.
Я думаю, что да. На самом деле мы еще не подходили к глубокому анализу этого вопроса, только поверхностно, но до конца года мы договорились с Министерством проанализировать на одном из заседаний комитета. Я чувствую, что мы будем продолжать эту практику,
– заявил Бабак.
К теме "Все ходят на пары": заместитель Лисового рассказал о скандальном поступлении в аспирантуру и изменениях
Какие изменения произошли при поступлении в аспирантуру 2024
- В 2024 году Минобразования Украины значительно изменило правила поступления в аспирантуру, чтобы отсеять уклонистов от настоящих абитуриентов.
- ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру сохранили. Но допуском к вступительным экзаменам установили оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- Количество бюджетных мест обещали увеличить до 7000.
- По контракту оставили заочную и вечернюю формы, которые не предусматривают отсрочки от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).