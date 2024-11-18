Таке рішення ухвалили, аби "відсіяти" тих абітурієнтів, які вступали в аспірантуру задля отримання відстрочки від мобілізації, а не наукової діяльності, інформує 24 Канал. "Твоє місто" натомість звернулося до львівських вишів і дізналося, скільки і якого віку цьогоріч чоловіків стати аспірантами.

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Скільки аспірантів і якого віку вступили у львівські виші

Львівський національний університет імені Івана Франка

У ЛНУ 173 студенти вступили до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням у 2024 році. Середній вік абітурієнтів цьогоріч – 29 років. Найстаршому – 49 років. Серед студентів, які вступили на державну форму, 103 чоловікам – понад 25 років, що значно перевищує аналогічний показник 2023 року (24).

Національний університет "Львівська політехніка"

У "Політехніці" до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням зарахували 354 особи: 346 чоловіків та 8 жінок. Більшість чоловіків, 236 осіб, старші за 25 років. У межах першої хвилі зарахування за державним замовленням вступило 315 осіб, середній вік яких становив 30 років, найстаршому студентові було 54 роки.

Національний лісотехнічний університет України

У цьому виші за державним замовленням виділили 27 місць. Усі 27 аспірантів на денній формі навчання за державним замовленням – чоловіки, середній вік яких становить 32 роки. Найстаршому аспірантові 47 років.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У цьому ЗВО значно збільшили кількість зарахованих до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням: до 22 осіб, що є значним зростанням порівняно з 8 аспірантами у 2023 році. Зараховані на державну форму у 2024 році – чоловіки. Середній вік аспірантів – 30 років. Найстаршому – 50 років.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Цей виш отримав 25 місць для вступу до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням. Цьогоріч до аспірантури вступили 23 особи, серед яких переважали чоловіки (22 особи). З 22 чоловіків 16-м – понад 25 років. Середній вік аспірантів становить 39 років. Найстаршому – 42 роки.

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

На 2024 / 2025 навчальний рік державне замовлення для цього ЗВО збільшили до 16 місць. Цьогоріч до аспірантури на денну форму навчання вступили 16 осіб, середній вік яких становив 31 рік. Найстаршому аспірантові виповнилося 48 років. Інформацію щодо гендерної належності студентів в університеті не надали.

Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк повідомила, що понад третина випускників минулих років та охочих вступити до магістратури чи аспірантури цьогоріч не з'явилися в день складання іспитів на Львівщині. Тому з наступного року реєстрацію хочуть зробити платною.