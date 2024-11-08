Міносвіти України при цьому значно змінило правила вступу, аби "відсіяти" тих, хто не має наміру займатися наукою. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в подкасті "Дофамін для освіти" розповів про цю ситуацію та про те, що вдалося змінити, передає 24 Канал.

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Посадовець каже: аби зупинити навалу незацікавлених у навчанні вступників до аспірантури, в Україні цьогоріч взагалі відмовилися від контракту на аспірантуру.

Це насправді було найправильніше рішення. Традиційно в нас контрактних місць в аспірантуру було приблизно 3000. Ми цього року зробили 7000 місць у державну аспірантуру. Держава повністю фінансує аспірантуру. Я дуже надіюся, що ця практика буде продовжуватися, що держава буде інвестувати в обмежену кількість місць в аспірантурі, і вони будуть оплачені. Це означатиме, що ми матимемо людей, які реально пишуть дисертації, серйозно ставляться до цього рівня освіти,

– уточнив він.

І додав, що на сьогодні спостерігають рекордну відвідуваність від аспірантів першого року – тих курсів і предметів, які їм потрібні для старту.

Проректори кажуть: "Ми ще такого ніколи не мали: аспіранти всі ходять на пари". Так, велика частина – це чоловіки, які також хочуть ухилитися, не бачать себе на фронті тощо. Але велика кількість цих аспірантських місць – на інженерні спеціальності, які пов'язані з війною,

– каже Винницький.

І додав, що аспіранти – це люди, які роблять свої інновації, які пізніше їх публікують, які пізніше роблять речі, пов'язані з дронами, з відбудовою, безпосередньо з військово-промисловим комплексом. Державні місця, які дають змогу людям цим займатися, є. З 7000 аспірантів, які вступили цьогоріч, 4000 – 4500 – люди, які реально працюють на Перемогу.

Ми інвестуємо в цей капітал. Зараз маємо ситуацію, коли з 7000 ми можемо отримати через чотири роки, я думаю, добрих три з половиною – три тисячі захистів. А це величезний імпульс для нашої науки й для вищої освіти загалом,

– вважає заступник очільника МОН.

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