Історія життя та здібності цього підлітка вражають.15-річний Елліотт Таннер уже навчається в аспірантурі та прагне стати професором вишу. Портал "Моя школа" розповів, як усе склалось.

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Як складається життя вундеркінда із Міннесоти

Незвичні здібності дитини батьки помітили одразу. Хлопчик швидко розвивався і фізично, і інтелектуально – сам перевернувся у чотири тижні після його народження. А перші слова Елліотт сказав уже у сім місяців, до року вже закінчував короткі речення. До двох років знав алфавіт, а згодом вивчив його шведською мовою. У три роки хлопчик додавав цифри, а в 4 – давав уроки математики всім, хто хотів його слухати.

З дитячим садком не склалося – відвідавши його якийсь час, зрозуміли, що дитина випереджає однолітків, тому перевели його на домашнє навчання. Навчання ішло швидко – маленький вундеркінд опанував алгебру за місяць, а геометрію за два тижні. Школу хлопець не відвідував та закінчив її у 8 років.

Вже у 9 років він почав навчатися у коледжі, де він по-справжньому захопився фізикою. Через два роки хлопець вступив до Університету Міннесоти, щоб більш детально вивчати цей предмет, а також математику. Легкість, з якою він перейшов до студентського життя, була шоком для його професорів і значно старших однокласників.

У травні 2020 року Елліотт закінчив коледж у віці 11 років і здобув ступінь магістра математики з відзнакою (4,0 GPA). У травні 2022 року у віці 13 років він закінчив Науково-технічний коледж Університету Міннесоти зі ступенем бакалавра наук із фізики та математики.

Елліотт Таннер – бакалавр фізики у 13 років! / фото сайту https://elliotttanner.com/

Я відчуваю себе звичайним 13-річним підлітком. Я просто ходжу в іншу школу.

– каже він

Елліотт здобув ступінь магістра з фізики в Університеті Міннесоти в грудні 2023 року у віці 15 років. Та продовжив навчання в аспірантурі Університету Міннесоти. Юнак вивчає теоретичну фізику високих енергій. Крім того, його цікавить найпростіші будівельні блоки матерії та фундаментальні сили між ними.

Фізика має владу для опису фізичного світу. Мене вражає, що фізика може описати все: від того, як промені космічних частинок падають в атмосферу, до того, як галактики виконують свій космічний танець,

– ділиться відчуттями Елліотт Таннер

Якщо хлопець так само наполегливо продовжить вчитися, то здобуде ступінь доктора до 18 років. У майбутньому Таннер прагне стати професором вишу, у якому навчається, та експертом у теоретичній фізиці високих енергій. Прагне популяризувати фізику доступною мовою.

Елліотт Таннер є учасником ще ряду проєктів пов'язаних з фізикою. Серед них він учасник програми DSMMA, наукового проєкту дослідження даних в астрофізиці мультимесенджерів, яку підтримує Національний науковий фонд, в університеті Міннесоти. Також є студентом-дослідником із SuperCDMS у SNOLAB (модель експерименту, яка буде розташована глибоко під землею) під керівництвом професора Прісцилли Кушман.

Разом з тим йому цікаві речі як і звичайним підліткам. Любить настільні ігри зі своєю сім’єю, проводити час з друзями за такими іграми, як Minecraft, Oculus і Magic the Gathering, багато читає, подорожує та слухає музику, серед улюблених виконавців Стілі Ден і Бітлз.

Радіє, що у серпні 2019 року, мав змогу побувати на знімальному майданчику серіалу "Молодий Шелдон" в Лос-Анджелесі та потусити з акторським складом та знімальною групою. Йому навіть вдалося відвідати знімальний майданчик серіалу "Теорія великого вибуху"!

Його досвід студентства хоч і розпочався раніше, однак з іншими студентами проводить час і за навчанням, і за фільмами.

Активно веде сторінку в інстаграм та власний сайт Елліотт Таннер, де розповідає про свої досягнення, інтереси, дозвілля і таке інше.