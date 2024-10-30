История жизни и способности этого подростка поражают. 15-летний Эллиотт Таннер уже учится в аспирантуре и стремится стать профессором вуза. Портал "Моя школа" рассказал, как все сложилось.

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Как складывается жизнь вундеркинда из Миннесоты

Необычные способности ребенка родители заметили сразу. Мальчик быстро развивался и физически, и интеллектуально – сам перевернулся в четыре недели после его рождения. А первые слова Эллиотт сказал уже в семь месяцев, к году уже заканчивал короткие предложения. До двух лет знал алфавит, а затем выучил его на шведском языке. В три года мальчик добавлял цифры, а в 4 – давал уроки математики всем, кто хотел его слушать.

С детским садом не сложилось – посетив его какое-то время, поняли, что ребенок опережает сверстников, поэтому перевели его на домашнее обучение. Обучение шло быстро – маленький вундеркинд овладел алгеброй за месяц, а геометрию за две недели. Школу парень не посещал и закончил ее в 8 лет.

Уже в 9 лет он начал учиться в колледже, где он по-настоящему увлекся физикой. Через два года парень поступил в Университет Миннесоты, чтобы более детально изучать этот предмет, а также математику. Легкость, с которой он перешел к студенческой жизни, была шоком для его профессоров и значительно старших одноклассников.

В мае 2020 года Эллиотт закончил колледж в возрасте 11 лет и получил степень магистра математики с отличием (4,0 GPA). В мае 2022 года в возрасте 13 лет он окончил Научно-технический колледж Университета Миннесоты со степенью бакалавра наук по физике и математике.

Эллиотт Таннер – бакалавр физики в 13 лет! / фото сайта https://elliotttanner.com/

Я чувствую себя обычным 13-летним подростком. Я просто хожу в другую школу.

– говорит он

Эллиотт получил степень магистра по физике в Университете Миннесоты в декабре 2023 года в возрасте 15 лет. И продолжил обучение в аспирантуре Университета Миннесоты. Юноша изучает теоретическую физику высоких энергий. Кроме того, его интересует простейшие строительные блоки материи и фундаментальные силы между ними.

Физика имеет власть для описания физического мира. Меня поражает, что физика может описать все: от того, как лучи космических частиц падают в атмосферу, до того, как галактики выполняют свой космический танец,

– делится ощущениями Эллиотт Таннер

Если парень так же упорно продолжит учиться, то получит степень доктора к 18 годам. В будущем Таннер стремится стать профессором вуза, в котором учится, и экспертом в теоретической физике высоких энергий. Стремится популяризировать физику доступным языком.

Эллиотт Таннер является участником еще ряда проектов связанных с физикой. Среди них он участник программы DSMMA, научного проекта исследования данных в астрофизике мультимессенджеров, которую поддерживает Национальный научный фонд, в университете Миннесоты. Также является студентом-исследователем по SuperCDMS в SNOLAB (модель эксперимента, которая будет расположена глубоко под землей) под руководством профессора Присциллы Кушман.

Вместе с тем ему интересны вещи как и обычным подросткам. Любит настольные игры со своей семьей, проводить время с друзьями за такими играми, как Minecraft, Oculus и Magic the Gathering, много читает, путешествует и слушает музыку, среди любимых исполнителей Стили Дэн и Битлз.

Радуется, что в августе 2019, имел возможность побывать на съемочной площадке сериала "Молодой Шелдон" в Лос-Анджелесе и потусить с актерским составом и съемочной группой. Ему даже удалось посетить съемочную площадку сериала "Теория большого взрыва"!

Его опыт студенчества хоть и начался раньше, однако с другими студентами проводит время и за учебой, и за фильмами.

Активно ведет страницу в инстаграм и собственный сайт Эллиотт Таннер, где рассказывает о своих достижениях, интересы, досуг и так далее.