Однак на денну – лише на бюджетну форму навчання. Вступ на контракт цьогоріч скасували через надмірний ажіотаж серед чоловіків призовного віку задля отримання відстрочки.
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Які виші отримали найбільше місць для підготовки аспірантів
Найбільше місць на підготовку аспірантів отримали такі заклади вищої освіти:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 400 місць.
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 325 місць.
- Національний університет "Львівська політехніка" — 318 місць.
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" — 212 місць.
- Національний університет біоресурсів та природокористування — 180 місць.
Які університети отримали найбільше бюджетних місць для аспірантури / скриншот
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Які важливі зміни для вступників в аспірантуру 2024
- У 2024 році МОН України значно змінило правила вступу в аспірантуру.
- ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру зберегли. Але допуском до вступних іспитів встановили оцінку ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
- Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це робитиме виш;
- Кількість бюджетних місць обіцяли збільшити до 7000.
- За контрактом залишили заочну та вечірню форми, які не передбачають відстрочки від мобілізації.
- Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
- Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).