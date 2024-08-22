Однак на денну – лише на бюджетну форму навчання. Вступ на контракт цьогоріч скасували через надмірний ажіотаж серед чоловіків призовного віку задля отримання відстрочки.

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Які виші отримали найбільше місць для підготовки аспірантів

Найбільше місць на підготовку аспірантів отримали такі заклади вищої освіти:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 400 місць.
  2. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 325 місць.
  3. Національний університет "Львівська політехніка" — 318 місць.
  4. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" — 212 місць.
  5. Національний університет біоресурсів та природокористування — 180 місць.


Які університети отримали найбільше бюджетних місць для аспірантури / скриншот

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Які важливі зміни для вступників в аспірантуру 2024

  • У 2024 році МОН України значно змінило правила вступу в аспірантуру.
  • ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру зберегли. Але допуском до вступних іспитів встановили оцінку ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
  • Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це робитиме виш;
  • Кількість бюджетних місць обіцяли збільшити до 7000.
  • За контрактом залишили заочну та вечірню форми, які не передбачають відстрочки від мобілізації.
  • Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
  • Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).