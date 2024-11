Аналітики Defence Express припускають, що ранковий обстріл Дніпра із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети може бути тренуванням Росії перед потенційним ядерним ударом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також ЗМІ показали ще одне відео удару міжконтинентальної ракети по Дніпру: видно падіння шести блоків

Який у Росії арсенал таких ракет

Спираючись на дані The Military Balance 2024, довідника Bulletin of the Atomic Scientists щодо ядерного арсеналу РФ, а також збірника SIPRI Yearbook 2024, експерти підрахували, що станом на початок 2024 року російський арсенал налічував 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування.

Зазначається, що накопичення такого арсеналу тривало близько 20 років. Йдеться про:

34 МБР типу РС-20 "Воевода" (розгортання стартувало ще у 1988-му);

60 МБР типу РС-12М "Тополь-М" (розгортання стартувало у 1997-му);

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (розгортання стартувало у 2006-му);

180 МБР РС-24 "Ярс" у шахтному варіанті (розгортання стартувало у 2010-му);

24 МБР РС-24 "Ярс" в мобільному варіанті (розгортання стартувало у 2014-му);

невідома кількість МБР "Сармат";

близько восьми ракет "Авангард".

Для розміщення на 12 підводних крейсерах росіяни мають 192 балістичні ракети:

112 РСМ-56 (або ж Р-30) "Булава" (розгортання стартувало у 2012-му);

80 одиниць РСМ-54 "Синева" (розгортання стартувало у 2007-му).

Аналітики попереджають, що такі запуски можуть бути як демонстрацією сили, так і частиною психологічного тиску на Україну та її партнерів. Можливо, Росія навіть репетирує ядерний удар.

Нагадуємо, вранці 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету без бойового заряду. Обійшлося без суттєвих ушкоджень. Експерти припускають, що це була нова російська ракета РС-26 "Рубєж", запущена з Астраханської області, що має колосальну швидкість та ударну силу, зокрема здатна нести ядерні заряди.