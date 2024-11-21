Ракета РС-26 "Рубєж", запущена по Дніпру була лише імітатотором без бойового заряду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Відео атаки по Дніпру

Нове відео російського удару по Дніпру публікують журналісти Суспільного. На Дніпро впали шість блоків ракети.

Журналісти з Deffence Express уточнюють, що ракета не мала бойового оснащення, блоки були лише імітатором. Однак кінетична енергія блоків була досить велика, адже вони впали з навколоземного простору.

Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру: дивіться відео

Нагадуємо, вранці 21 листопада Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету з Астраханської області. Обійшлося без суттєвих ушкоджень. Експерти припускають, що це була нова російська ракета РС-26 "Рубєж", що має колосальну швидкість та ударну силу, зокрема здатна нести ядерні заряди.