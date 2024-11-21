Навіть попри таку атаку "жодної капітуляції України не буде". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка у його телеграм-каналі.

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Реакція ЦПД на удар міжконтинентальною ракетою

Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом, а різні воєнкори Росії почали кричати про "капітуляцію України". Жодної капітуляції не буде,

– заявив Коваленко.