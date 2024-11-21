Даже несмотря на такую атаку "никакой капитуляции Украины не будет". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко в его телеграм-канале.
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Реакция ЦПД на удар межконтинентальной ракетой
Путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом, а разные военкоры России начали кричать о "капитуляции Украины". Никакой капитуляции не будет,
– заявил Коваленко.