Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення СтратКом ЗСУ.

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Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету

Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердив застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні.

Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету,

– ідеться в повідомленні СтратКому.

Там наголосили, що "ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами".