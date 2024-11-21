Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення СтратКом ЗСУ.
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Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету
Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України підтвердив застосування міжконтинентальної балістичної ракети по Україні.
Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету,
– ідеться в повідомленні СтратКому.
Там наголосили, що "ми зробимо все, аби Росія залишилася в історії тільки своїми злочинами".