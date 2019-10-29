Минобразования против отмены надбавок для учителей, – Новосад

Минобразования не поддерживает поправки в закон "Об общем среднем образовании", которые предложили в партии "Голос". Во вторник, 29 октября, педагоги запланировали протест возле Верховной Рады.

О своем несогласии с поправками заявила министр образования Анна Новосад, во время рабочего визита в Мариуполь, сообщает официальный сайт МОН.

Подробнее: Киевские педагоги угрожают протестами: причина

Я бы хотела обратиться к нашим педагогам и заверить, что Министерство категорически не будет поддерживать таких новаций,

– пояснила Новосад

По словам чиновника, правка о внедрении 40-часового рабочего дня и уменьшении премий и надбавок плохо отработана. Однако изменения в этом направлении должны состояться.

Анна Новосад рассказала, что серьезно относится к протестам педагогов. Именно поэтому сразу два заместителя министра образования сегодня выйдут к протестующим, а именно Егор Стадный и Любомир Мандзий.

Важно: Минобразования планирует добиться повышения зарплаты отдельным категориям педагогов

Почему педагоги возмущены?

Накануне в партии "Голос" предложили изменения в закон "Об общем среднем образовании", согласно которым учителя больше не будут получать надбавки за проверку тетрадей и другую бумажную работу, однако будут существенно выше заработные платы.

Также, в "Голосе" предложили введение 40-часовой рабочей недели, которая существует сейчас, однако не утверждена на официальном уровне. Педагоги не поддерживают такие изменения, поскольку считают, что рабочая неделя и без того перегружена.