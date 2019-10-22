Киевские педагоги угрожают протестами: причина

Общее возмущение работников образования вызвано разговорами об обязательном прохождении сертификации для учителей.

Киевская городская организация Профсоюза работников образования и науки недовольна поправками в закон "Об образовании" от партии "Голос", пишет "Педагоги столицы".

Среди прочего, в поправке говорится, что сертификация будет проходить с 1 июня 2020 года до 1 июня 2025 года. Именно в эти временные рамки, в случае принятия поправок, учителя обязаны будут пройти сертификацию.

По словам столичных педагогов, такая поправка недопустима.

... лицо, которое не прошло сертификацию, не имеет права заниматься педагогической деятельностью в учреждениях полного общего среднего образования, кроме лиц, проходящих педагогическую интернатуру,

– говорится в поправке.

По мнению профсоюза, механизм сертификации сейчас недоработан, и требует усовершенствования. В случае принятия поправки, первая акция протеста состоится 29 октября 2019 года.

В 2017 году в Украине уже обсуждали обязательную сертификацию, однако после дискуссий, было решено ввести добровольное прохождение тестирования.

Что известно о правке в закон "Об образовании" от партии "Голос"?

Вследствие прохождения сертификации, педагоги смогут получить сертификат учителя I или II категории или "учителя высшей категории". Лица, не прошедшие тест, через 6 месяцев смогут пройти сертификацию во второй раз. В случае повторной неудачи учитель лишается права на педагогическую деятельность.