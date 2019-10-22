Київські освітяни погрожують протестами: причина

Загальне обурення працівників освіти викликане розмовами про обов'язкове проходження сертифікації для вчителів.

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки незадоволена поправками до закону "Про освіту" від партії "Голос", пише "Освітяни столиці".

Серед іншого, в поправці зазначається, що сертифікація триватиме з 1 червня 2020 року до 1 червня 2025 року. Саме в ці часові рамки, в разі прийняття правок, вчителі зобов'язані будуть пройти сертифікацію.

За словами столичних освітян, така поправка є неприпустимою.

…особа, яка не пройшла сертифікацію, не має права займатися педагогічною діяльністю у закладах повної загальної середньої освіти, крім осіб, які проходять педагогічну інтернатуру,

– зазначається у поправці.

На думку Профспілки, механізм сертифікації зараз є недопрацьованим, та потребує удосконалення. У разі прийняття правки, перша акція протесту відбудеться 29 жовтня 2019 року.

В 2017 році в Україні вже обговорювали обов'язкову сертифікацію, проте після дискусій, було вирішено запровадити добровільне проходження тестування.

Що відомо про правку до закону "Про освіту" від партії "Голос"?Внаслідок проходження сертифікації, педагоги матимуть змогу отримати сертифікат вчителя І чи ІІ категорії або ж "вчителя вищої категорії". Особи, які не пройшли тест, через 6 місяців матимуть змогу пройти сертифікацію вдруге. В разі повторної невдачі вчитель позбавляється права на педагогічну діяльність.