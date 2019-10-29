Украина присоединится ко всемирной декларации о безопасности школ

Правительство приняло решение, согласно которому министр образования Украины Анна Новосад подпишет документ о безопасности школ. Особую безопасность будут уделять прифронтовым школам.

Такое решение было принято на выездном заседании КМУ во вторник, 28 октября 2019 года, в городе Мариуполь, сообщает официальный сайт МОН.

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Вооруженная агрессия Российской Федерации и временная оккупация АР Крым и части Донецкой и Луганской областей – это без преувеличения трагедия нашего народа. И наиболее уязвимыми в этой ситуации являются именно наши дети,

– говорит Анна Новосад.

Как говорят в министерстве, подписанием этого документа Украина продемонстрирует потребность защиты учителей, учеников и всех работников школ от военных действий.

Что за документ Украина подписывает?