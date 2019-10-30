Сколько детей с оккупированных территорий получают украинское образование

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Новосад: Мы анализируем обратную связь
Новосад: Мы анализируем обратную связь / Иршава онлайн

Украинское образование станет доступнее для жителей оккупированных территорий. В Минобразования подсчитали что для этого надо сделать.

Об этом рассказала Министр образования Украины Анна Новосад во время Форума Единства в Мариуполе, сообщает "Правительственный портал".

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По словам Анны Новосад, министерство собрало много цифр по образовательным вопросам на Донбассе.

Какие задачи стоят перед министерством на ближайшее время?

  • 474 километра дорог необходимо отремонтировать для транспортировки детей в школы;
  • 13 школьных автобусов не хватает;
  • 4468 детей из оккупированных территорий уже получают украинские школьное образование дистанционно.

Министр рассказала, что ведомство поддерживает постоянную связь с оккупированными территориями.

Сейчас мы работаем над нашей политикой в отношении оккупированных территорий, сочетая эти данные с постоянной обратной связью,
– пояснила Анна Новосад.

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Какие основные направления политики в отношении оккупированных территорий сформировали в министерстве?

  • упрощение поступления в университеты для детей с оккупированных территорий;
  • развитие дистанционного школьного образования;
  • внедрение программ психологической помощи для учащихся с оккупированных и прифронтовых территорий.
Теги: Учеба Война на Донбассе Оккупированные территории Министерство образования Украины Ганна Новосад
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