Сколько детей с оккупированных территорий получают украинское образование

Украинское образование станет доступнее для жителей оккупированных территорий. В Минобразования подсчитали что для этого надо сделать.

Об этом рассказала Министр образования Украины Анна Новосад во время Форума Единства в Мариуполе, сообщает "Правительственный портал".

Важно: Украина присоединится к всемирной декларации о безопасности школ

По словам Анны Новосад, министерство собрало много цифр по образовательным вопросам на Донбассе.

Какие задачи стоят перед министерством на ближайшее время?

474 километра дорог необходимо отремонтировать для транспортировки детей в школы;

13 школьных автобусов не хватает;

4468 детей из оккупированных территорий уже получают украинские школьное образование дистанционно.

Министр рассказала, что ведомство поддерживает постоянную связь с оккупированными территориями.

Сейчас мы работаем над нашей политикой в отношении оккупированных территорий, сочетая эти данные с постоянной обратной связью,

– пояснила Анна Новосад.

Вам будет интересно: Минобразования против отмены надбавок для учителей, – Новосад

Какие основные направления политики в отношении оккупированных территорий сформировали в министерстве?