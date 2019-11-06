Університети зачекають: Міносвіти призупиняє атестацію

У Міністерстві освіти України заявили, що змушені призупинити атестацію вишів. Виявилось, що набрали замало кваліфікованих експертів.

Нещодавно розпочалась атестація вишів. Переможці мали отримати базове фінансування на наукову діяльність, про це розповіла міністр освіти України Ганна Новосад.

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До міністерства подали 900 анкет, проте у відомстві вирішили переглянути умови заявок. Планують збільшити вимоги до кандидатів та залучити міжнародних експертів.

Якість результатів та довіра до них є набагато важливішими, ніж "гонитва" за строками атестації,

– пояснила Ганна Новосад

За словами міністерки, у 2020 році на базове фінансування науки у вишах передбачено вже 400 млн гривень. Важливо, щоб ці гроші розподілили на основі об'єктивних результатів оцінювання.

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Як фінансуються українські виші зараз?Сьогодні в українських університетах є лише два джерела фінансування. Половина – кошти від держави на навчання бюджетників, а інша половина – гранти та гроші від студентів-платників.