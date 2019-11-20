Українські вчені отримають 7 мільйонів євро від ЄС на власні дослідження

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Науковці зможуть ефективніше працювати / Народна правда

Українські науковці зможуть отримати додаткові гроші від Європейського Союзу. На свій науковий проект можна отримати до 7 мільйонів євро.

Перший конкурс міністерство вже проведе на початку наступного року, повідомляє пресслужба МОН

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Нам дуже важливо почати конкурс якомога швидше, щоб наші науковці отримали додаткове фінансування на їхні проєкти та розвиток інфраструктури, 
– розповіла міністерка освіти Ганна Новосад.

У конкурсі можуть брати участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності. Гроші перераховуватимуться протягом 2 років.

Наразі це 7 мільйонів євро. Невелика частина йде на участь наших представників та експертів у комітетах "Горизонту" та популяризацію програми. Але абсолютна більшість цих коштів піде на наукові проєкти українських вчених та закупівлю обладнання. Зараз ми затвердили порядок конкурсу для таких проєктів,
– розповіла Ганна Новосад.

Фінансування отримають ті виші, котрі зароблять хороші бали від незалежних експертів. Задля запобігання корупції, в системі розподілу грошей існує багато запобіжників.

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Що відомо про "Горизонті 2020"?

  • щорічна програма фінансування наукових підприємств від Європейського Союзу;
  • Україна бере участь з 2014 року;
  • 163 наукових та інноваційних проєкти вже встигли профінансувати в рамках "Горизонту";
  • 26,98 мільйона євро вже виділено Україні в рамках співробітництва.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Гроші Наука в Україні Міністерство освіти України Освіта Ганна Новосад
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