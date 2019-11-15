Який стан науки в Україні та скільки платять вченим: шокуючі деталі

Українська наука останні десятиліття занепадає – це і брак фінансування, і відтік молодих науковців за кордон, і імітація науки замість реальних відкриттів. Як саме хочуть вирішити цю проблему – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Доктор хімічних наук та академік Анатолій Білоус десятки років присвятив хімії. Свою роботу любить, та все ж зізнається – вітчизняна наука тримається на купці ентузіастів.

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Колектив Інституту загальної і неорганічної хімії – один із наймолодших в українській академії наук. Разом з тим, з 13 чоловік – 4 вже пенсіонери. Молодь виїжджає за кордон.

Іспанія, Німеччина, Швейцарії. Хтось навіть пішов на фірму, адже в Україні є фірми, які платять більше, ніж в академії наук,

– каже старший науковий співробітник ІЗНХ НАНУ Сергій Солопан.

І справа не стільки в зарплатні, кажуть науковці. Ремонту лабораторії не бачили роками, латають їх за власний кошт. Обладнання теж не оновлюють. То на які наукові відкриття чекати?



Науковцям не вистачає фінансування держави

Натомість Антон Сененко – старший науковий працівник Інституту фізики – навчався у кількох країнах Європи. Каже, у світі українські вчені цінуються.

"Якщо нормально буде з фінансування і нормально буде з оцінкою, то можна говорити, що українська наука розвиватиметься належним чином", – запевняє науковець.

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Так, науковець Денис Радюк вирішив працювати приватно, не в межах державних інститутів. Відкрив свій науково дослідний центр, консультує аграріїв. Каже – грошей вистачає, однак, наука має бути, перш за все, державним пріоритетом.

Скільки платять науковцям?

Країна на рік виділяє лише трохи менше 9 тисяч доларів на одного вченого. Однак, й ці копійки використовують неефективно. Наприклад, на фінансування президій інститутів, а не на наукову діяльність. Нинішній уряд уже запланував аудит.

Ми наполягаємо, щоб ця атестація наукових інститутів проводилась із максимальним залученням іноземних експертів. Щоб мати базу даних про обладнання, кадри, майно і певні висновки щодо процедур управління,

– відповідає голова Наукового комітету Нацради Олексій Колежук.

Як вирішити проблему занепаду науки в Україні?

План пропонують амбітний – наприклад, перетворення кількох інститутів на громадські організації. Для того, аби зменшити кількість розпорядників державних грошей, адже саме на цьому етапі йдуть розтрати. Крім того, планують дозволити фінансування з небюджетних джерел.

Однак, чи побачимо ми зміни вже наступного року – питання відкрите. У проєкті бюджету на 2020-й фінансування науки так і не збільшили – галузь отримає 10 мільярдів гривень.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу