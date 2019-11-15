Який стан науки в Україні та скільки платять вченим: шокуючі деталі

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Українська наука останні десятиліття занепадає – це і брак фінансування, і відтік молодих науковців за кордон, і імітація науки замість реальних відкриттів. Як саме хочуть вирішити цю проблему – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Доктор хімічних наук та академік Анатолій Білоус десятки років присвятив хімії. Свою роботу любить, та все ж зізнається – вітчизняна наука тримається на купці ентузіастів.

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Колектив Інституту загальної і неорганічної хімії – один із наймолодших в українській академії наук. Разом з тим, з 13 чоловік – 4 вже пенсіонери. Молодь виїжджає за кордон.

Іспанія, Німеччина, Швейцарії. Хтось навіть пішов на фірму, адже в Україні є фірми, які платять більше, ніж в академії наук,
– каже старший науковий співробітник ІЗНХ НАНУ Сергій Солопан.

І справа не стільки в зарплатні, кажуть науковці. Ремонту лабораторії не бачили роками, латають їх за власний кошт. Обладнання теж не оновлюють. То на які наукові відкриття чекати?

Науковцям не вистачає фінансування держави
Науковцям не вистачає фінансування держави

Натомість Антон Сененко – старший науковий працівник Інституту фізики – навчався у кількох країнах Європи. Каже, у світі українські вчені цінуються.

"Якщо нормально буде з фінансування і нормально буде з оцінкою, то можна говорити, що українська наука розвиватиметься належним чином", – запевняє науковець.

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Так, науковець Денис Радюк вирішив працювати приватно, не в межах державних інститутів. Відкрив свій науково дослідний центр, консультує аграріїв. Каже – грошей вистачає, однак, наука має бути, перш за все, державним пріоритетом.

Скільки платять науковцям?

Країна на рік виділяє лише трохи менше 9 тисяч доларів на одного вченого. Однак, й ці копійки використовують неефективно. Наприклад, на фінансування президій інститутів, а не на наукову діяльність. Нинішній уряд уже запланував аудит.

Ми наполягаємо, щоб ця атестація наукових інститутів проводилась із максимальним залученням іноземних експертів. Щоб мати базу даних про обладнання, кадри, майно і певні висновки щодо процедур управління,
– відповідає голова Наукового комітету Нацради Олексій Колежук.

Як вирішити проблему занепаду науки в Україні?

План пропонують амбітний – наприклад, перетворення кількох інститутів на громадські організації. Для того, аби зменшити кількість розпорядників державних грошей, адже саме на цьому етапі йдуть розтрати. Крім того, планують дозволити фінансування з небюджетних джерел. 

Однак, чи побачимо ми зміни вже наступного року – питання відкрите. У проєкті бюджету на 2020-й фінансування науки так і не збільшили – галузь отримає 10 мільярдів гривень.


Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анна Брикова
Теги: Наука Новини України Освіта Наука в Україні Гроші Фінанси Міністерство освіти та науки України
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