Понад 10 мільйонів євро фінансування: у Міносвіти розповіли про співпрацю з НАТО
Україна є одним з найактивнішим партнером програми НАТО "Наука заради миру та безпеки". Працівники міністерства освіти беруть участь в 33 проєктах, а за всю історію співпраці Україна отримала понад 10 мільйонів євро.
Про досягнення у співпраці з Альянсом розповіли на конференції "Наука заради миру та безпеки", пише пресслужба МОН.
Про інші проєкти в науці: Українські вчені отримають 7 мільйонів євро від ЄС на власні дослідження
Наші дослідники роблять великий внесок у розвиток миру та безпеки для всього людства. Вони працюють над розробками світового рівня у сенсі міжнародної безпеки, боротьби з тероризмом, у сфері високих технологій,
– розповів перший заступник міністра освіти Юрій Полюхович.
Гроші, які виділяє НАТО, використовують у наукових розробках.
Юрій Полюхович – відповідає за напрям науки у міністерстві освіти / фото: МОН
Серед спільних розробок Київського політехнічного інституту та Канадського університету Макмастера – портативний радар, який може виявляти приховану зброю у натовпі. Розробка реагує на ножі, пістолети, гранати на відстані 20 метрів.
Також радниця з питань програми Деніз Бетен повідомила, що значних успіхів вчені досягли у телемедицині.
До слова: Який стан науки в Україні та скільки платять вченим: шокуючі деталі
А скільки в Україні загалом вчених?
- майже 23 тисячі аспірантів працюють в Україні;
- понад 1100 докторів наук;
- понад чверть науковців готові емігрувати за кордон.
Вибір редакції
-
Міносвіти відмовилось збільшити відпустки вихователям: деталі20 листопада , 14:20
-
Майже 45 тисяч гривень: у Мінфіні розповіли, у скільки державі обходяться бюджетники21 листопада , 15:20
-
У Харкові вчителі молодших класів переводили дітей через дорогу в недозволеному місці: відео19 листопада , 14:33