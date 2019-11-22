Понад 10 мільйонів євро фінансування: у Міносвіти розповіли про співпрацю з НАТО

Україна є одним з найактивнішим партнером програми НАТО "Наука заради миру та безпеки". Працівники міністерства освіти беруть участь в 33 проєктах, а за всю історію співпраці Україна отримала понад 10 мільйонів євро.

Про досягнення у співпраці з Альянсом розповіли на конференції "Наука заради миру та безпеки", пише пресслужба МОН.

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Наші дослідники роблять великий внесок у розвиток миру та безпеки для всього людства. Вони працюють над розробками світового рівня у сенсі міжнародної безпеки, боротьби з тероризмом, у сфері високих технологій,

– розповів перший заступник міністра освіти Юрій Полюхович.

Гроші, які виділяє НАТО, використовують у наукових розробках.



Юрій Полюхович – відповідає за напрям науки у міністерстві освіти / фото: МОН

Серед спільних розробок Київського політехнічного інституту та Канадського університету Макмастера – портативний радар, який може виявляти приховану зброю у натовпі. Розробка реагує на ножі, пістолети, гранати на відстані 20 метрів.

Також радниця з питань програми Деніз Бетен повідомила, що значних успіхів вчені досягли у телемедицині.

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