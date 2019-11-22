Україна виділить рекордні 100 мільйонів гривень на проєкти молодих науковців

Вже в 2020 році Міністерство освіти України планує профінансувати проєкти молодих вчених на рекордні 100 мільйонів гривень. За 4 роки бюджет збільшився у 8 разів.

Всього молоді вчені подали на конкурс до міністерства 316 проєктів, повідомляє пресслужба МОН.

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Фінансування отримають 199 проєктів. 152 з них – продовжать роботу з попередніх років, а 47 проєктів будуть абсолютно нові.

2016 року МОН починав цей конкурс – саме для молодих вчених – з бюджетом 12 млн гривень і фінансуванням 79 робіт. Поступово ця сума зростала, але на наступний рік ми змогли закласти рекордний бюджет конкурсу – 100 млн гривень,

– розповіла Ганна Новосад.

Потенціал кожного з проєктів оцінювали 5 експертів.



Кількість проєктів високого рівні постійно зростає / фото: МОН

Конкурс об'єднує тих, хто хоче робити справді якісну науку, і підтримує кращих,

– резюмував перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, який очолив Експертну раду.

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За якими напрямами працюватимуть вчені?