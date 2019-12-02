В Украине научные учреждения впервые проверили независимые эксперты: результаты
В 2019 году впервые провели переаттестацию научных учреждений по новым правилам. Уже успели проверить 176 заведений.
Об оценках заведений объявили на заседании экспертной комиссии в помещении МОН, пишет пресс служба министерства образования.
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По словам заместителя министра образования Украины Юрия Полюховича, впервые переаттестацию проводили не работники министерства, а независимые экспертные группы.
В основе оценки – четкие количественные критерии, единые для всех. В частности, эффективность использования средств, кадровый потенциал, исследовательская база, публикационная активность, уровень международного сотрудничества и др. В то же время учитывались направления работы учреждений – медицинские, военные, естественные, общественные и другие,
– поделился подробностями Юрий Полюхович.
Аттестацию начали еще весной 2019 года, закончили уже осенью. Всего проинспектировали 144 научных учреждения.
Все заведения разделили на 4 группы. В первую вошли лучшие заведения, которые показывают высокий уровень эффективности работы. Им дадут аттестат на 5 лет.
Во вторую группу зачислили учреждения, которые являются ведущими по некоторым направлениям. Им дают лицензию на работу на следующие 3 года.
Третья группа имеет уникальные исследования в определенной области, однако уровень потенциала может быть выше. Такие заведения не получат сертификат более чем на 2 года.
В четвертую группу вошли учреждения с низким уровнем научной работы. Такие заведения ликвидируют в течение года.
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Также, в следующем году комиссия планирует проинспектировать учреждения Национальной академии наук.
Какие выводы комиссии?
- первая группа – 31 учреждение;
- вторая группа – 100 учреждений;
- третья группа – 44 учреждения;
- четвертая группа – 1 учреждение