В Украине научные учреждения впервые проверили независимые эксперты: результаты

В 2019 году впервые провели переаттестацию научных учреждений по новым правилам. Уже успели проверить 176 заведений.

Об оценках заведений объявили на заседании экспертной комиссии в помещении МОН, пишет пресс служба министерства образования.

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По словам заместителя министра образования Украины Юрия Полюховича, впервые переаттестацию проводили не работники министерства, а независимые экспертные группы.

В основе оценки – четкие количественные критерии, единые для всех. В частности, эффективность использования средств, кадровый потенциал, исследовательская база, публикационная активность, уровень международного сотрудничества и др. В то же время учитывались направления работы учреждений – медицинские, военные, естественные, общественные и другие,

– поделился подробностями Юрий Полюхович.

Аттестацию начали еще весной 2019 года, закончили уже осенью. Всего проинспектировали 144 научных учреждения.

Все заведения разделили на 4 группы. В первую вошли лучшие заведения, которые показывают высокий уровень эффективности работы. Им дадут аттестат на 5 лет.

Во вторую группу зачислили учреждения, которые являются ведущими по некоторым направлениям. Им дают лицензию на работу на следующие 3 года.

Третья группа имеет уникальные исследования в определенной области, однако уровень потенциала может быть выше. Такие заведения не получат сертификат более чем на 2 года.

В четвертую группу вошли учреждения с низким уровнем научной работы. Такие заведения ликвидируют в течение года.

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Также, в следующем году комиссия планирует проинспектировать учреждения Национальной академии наук.

Какие выводы комиссии?