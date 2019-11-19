В Украине провели масштабное оценивание качества образования: детали

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Анна Новосад рассказала об обновленном сайте PISA / Министерство образования

В 2018 году Украина впервые в истории приняла участие в исследовании качества образования PISA. Результаты ожидают уже 3 декабря.

Результаты исследования помогут продолжить реформу школьного образования в 5-9 классах, об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад, сообщает прессслужба МОН

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Уже 3 декабря будут обнародованы результаты PISA, и мы сможем увидеть позицию нашей образовательной системы, взглянуть на наши слабые и сильные стороны. Важно, что это исследование покажет качество нашей школы, которой еще не коснулась образовательная реформа: участниками исследования являются 15-летние школьники, а сейчас реформа НУШ охватила только первые 2 класса,
– объяснила Анна Новосад

Благодаря этому исследованию в министерстве будут видеть, какие проблемы существуют в средней школе.

Также глава министерства презентовала обновленный сайт PISA. На сайте можно проходить тесты ученикам. Учителя смогут создать свой тест на базе сайта.

 

Что такое PISA?

  • программа международного сравнительного исследования качества образования
  • не дает оценку ученикам, зато проверяет их способность пользоваться знаниями и умениями, которые они получили в школе.
  • полученные результаты позволяют выявить недостатки в образовании.

Подробнее о реформе школы: Критическое мышление вместо зубрежки: что будет с Новой украинской школой

Что такое Новая украинская школа?Первая стадия реформы средней школы в Украине, которая пока коснулась первых двух классов. По новой системе дети перестают зубрить пройденный материал, в школах появился подход применения знаний на практике.Также детей приучают высказывать собственное мнение и работать в команде. 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования Украины Учеба Ганна Новосад Наука в Украине Школа
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