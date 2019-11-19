В Украине провели масштабное оценивание качества образования: детали

В 2018 году Украина впервые в истории приняла участие в исследовании качества образования PISA. Результаты ожидают уже 3 декабря.

Результаты исследования помогут продолжить реформу школьного образования в 5-9 классах, об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад, сообщает прессслужба МОН.

Читайте также: к украинским школьникам приедут полярники – как зарегистрировать свою школу

Уже 3 декабря будут обнародованы результаты PISA, и мы сможем увидеть позицию нашей образовательной системы, взглянуть на наши слабые и сильные стороны. Важно, что это исследование покажет качество нашей школы, которой еще не коснулась образовательная реформа: участниками исследования являются 15-летние школьники, а сейчас реформа НУШ охватила только первые 2 класса,

– объяснила Анна Новосад

Благодаря этому исследованию в министерстве будут видеть, какие проблемы существуют в средней школе.

Также глава министерства презентовала обновленный сайт PISA. На сайте можно проходить тесты ученикам. Учителя смогут создать свой тест на базе сайта.

Что такое PISA?

программа международного сравнительного исследования качества образования

не дает оценку ученикам, зато проверяет их способность пользоваться знаниями и умениями, которые они получили в школе.

полученные результаты позволяют выявить недостатки в образовании.

Подробнее о реформе школы: Критическое мышление вместо зубрежки: что будет с Новой украинской школой

Что такое Новая украинская школа?Первая стадия реформы средней школы в Украине, которая пока коснулась первых двух классов. По новой системе дети перестают зубрить пройденный материал, в школах появился подход применения знаний на практике.Также детей приучают высказывать собственное мнение и работать в команде.