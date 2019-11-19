В Украине провели масштабное оценивание качества образования: детали
В 2018 году Украина впервые в истории приняла участие в исследовании качества образования PISA. Результаты ожидают уже 3 декабря.
Результаты исследования помогут продолжить реформу школьного образования в 5-9 классах, об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад, сообщает прессслужба МОН.
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Уже 3 декабря будут обнародованы результаты PISA, и мы сможем увидеть позицию нашей образовательной системы, взглянуть на наши слабые и сильные стороны. Важно, что это исследование покажет качество нашей школы, которой еще не коснулась образовательная реформа: участниками исследования являются 15-летние школьники, а сейчас реформа НУШ охватила только первые 2 класса,
– объяснила Анна Новосад
Благодаря этому исследованию в министерстве будут видеть, какие проблемы существуют в средней школе.
Также глава министерства презентовала обновленный сайт PISA. На сайте можно проходить тесты ученикам. Учителя смогут создать свой тест на базе сайта.
Что такое PISA?
- программа международного сравнительного исследования качества образования
- не дает оценку ученикам, зато проверяет их способность пользоваться знаниями и умениями, которые они получили в школе.
- полученные результаты позволяют выявить недостатки в образовании.
Подробнее о реформе школы: Критическое мышление вместо зубрежки: что будет с Новой украинской школой
Что такое Новая украинская школа?Первая стадия реформы средней школы в Украине, которая пока коснулась первых двух классов. По новой системе дети перестают зубрить пройденный материал, в школах появился подход применения знаний на практике.Также детей приучают высказывать собственное мнение и работать в команде.