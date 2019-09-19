Критическое мышление вместо зубрежки: что будет с Новой украинской школой

Сначала утренний круг, далее работа в команде, учебники со стикерами и звездочки вместо оценок. Именно так проходят уроки в Новой украинской школе. Дети, обучающиеся по реформированной программе, в восторге! Ведь их обучение скорее напоминает веселую игру, чем школьные уроки. Поддержит ли реформу новая министр – читайте дальше.

Об отличительных чертах Новой украинской школы

Уроки в НУШ проходят совсем не типично: ученики не сидят на месте, а парты стоят не в ряд. Например, второклассники выбирают одну тему на месяц, которую интегрируют во все уроки. Сейчас они изучают "перемены", в себе, школе и окружающей среде.

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Также у них появились и небольшие домашние задания. Творческие и не регулярные, чтобы это не превратилось в рутину.

К примеру, к теме "Я исследую мир" они вместе с родителями должны написать название своей улицы и исследовать почему она так называется и сколько домов на улице,

– сказала учительница второго класса Анна Гримашевич.

Все занятия проходят в форме игры. А вместо скучных учебников у детей книги-раскраски и наклейки. Также у второклассников кроме дневника впечатлений, появились и обычные. Это не по реформе, но здесь так захотели. Однако в дневниках вы не увидите красной ручки и оценок.



В дневниках вы не увидите красной ручки и оценок

А в конце года вместо важного для родителей табеля – свидетельство достижений.

Цели Новой украинской школы:



• применять знания на практике;

• высказывать свое мнение;

• работать в команде;

• ни в коем случае не зубрить.



Дети в НУШ учатся критическому мышлению

О введении НУШ

Запускала эту реформу бывшая министр образования Лилия Гриневич. Рассказывает: после первого года провели исследование, которое говорит само за себя.

Есть четко определенная тенденция большого роста мотивации детей к обучению. Значительно большее количество детей хотят ходить в школу. Был вопрос к родителям, поддерживают ли они эту реформу. И после того как их дети побывали в первом классе, оказалось, что ее не поддерживает только 4%,

– объяснила экс-министр образования и науки Лилия Гриневич.



Экс-министр образования и науки Лилия Гриневич

О будущем реформы

Не отказываться от достижений своей предшественницы, а, наоборот, – ускорить реформу хочет новая главная педагог страны.

Перед нами – огромная задача распространить НУШ на базовую школу, то есть 5 – 9 классы. Нам необходимо будет работать с большим количество тех, кто будет внедрять изменения на местах, обучением учителей, помощью им с новыми методиками форматами работы с детьми,

– заявила новая министр образования и науки Анна Новосад.

А это будет не просто, ведь нужно будет больше учителей, классов и инвестиций. Выйти на этот уровень реформа должна была в 2023 году. Однако пока говорить о новых дедлайнах еще рано. Возьмется новая команда министерства и за дошкольное образование, чтобы в Новую украинскую школу дети приходили уже подготовленными.