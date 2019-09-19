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      Критичне мислення замість зубріння: що буде з Новою українською школою

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      Спершу ранкове коло, далі робота у команді, підручники зі стікерами та зірочки замість оцінок. Саме так проходять уроки у Новій українській школі. Діти, що навчаються за реформованою програмою, у захваті! Адже їх навчання радше нагадує веселу гру, аніж шкільні уроки. Чи підтримає реформу нова міністерка – читайте далі.

      Про відмінні риси Нової української школи

      Уроки у НУШ проходять зовсім не типово: учні не сидять на місці, а парти стоять не у ряд. Наприклад, другокласники обирають одну тему на місяць, яку інтегрують у всі уроки. Зараз вони вивчають "зміни", у собі, школі та довкіллі.

      Читайте також: Як проходять уроки вчительки, яка потрапила до десятки найкращих педагогів України

      Також у них з'явились і невеличкі домашні завдання. Творчі та не регулярні, аби це не перетворилось на рутину.

      До прикладу, до теми "Я досліджую світ" вони разом з батьками мали написати назву своєї вулиці та дослідити чому вона так називається і скільки будинків на вулиці,
      – сказала вчителька другого класу Ганна Гримашевич.

      Всі заняття проходять у формі гри. А замість нудних підручників у дітей книги-розмальовки та наліпки. Також у другокласників окрім щоденника вражень, з'явились і звичайні. Це не за реформою, але тут так захотіли. Однак у щоденниках ви не побачите червоної ручки та оцінок.


      У щоденниках ви не побачите червоної ручки та оцінок

      А в кінці року замість важливого для батьків табеля – свідоцтво досягнень.

      Цілі Нової української школи:

      • застосовувати знання на практиці;
      • висловлювати свою думку;
      • працювати у команді;
      • ні в якому разі не зубрити.


      Діти у НУШ вчаться критичному мисленню

      Про запровадження НУШ

      Запускала цю реформу колишня міністерка освіти Лілія Гриневич. Розповідає: після першого року провели дослідження, яке говорить саме за себе.

      Є чітко визначена тенденція великого зростання мотивації дітей до навчання. Значно більша кількість дітей хочуть ходити до школи. Було запитання до батьків, чи вони підтримують цю реформу. І після того як їхні діти побували у першому класі, виявилося, що її не підтримує лише 4%,
      – пояснила ексміністерка освіти та науки Лілія Гриневич.


      Ексміністерка освіти та науки Лілія Гриневич

      Про майбутнє реформи

      Не відмовлятися від досягнень своєї попередниці, а, навпаки, – пришвидшити реформу хоче нова головна освітянка країни.

      Перед нами – величезна задача поширити НУШ на базову школу, тобто 5 – 9 класи. Нам необхідно буде працювати з більшою кількість тих, хто буде впроваджувати зміни на місцях, навчання вчителів, допомога їм з новими методиками форматами роботи з дітьми,
      – заявила нова міністерка освіти та науки Ганна Новосад.

      А це буде не просто, адже потрібно буде більше вчителів, класів та інвестицій. Дійти на цей рівень реформа мала у 2023 році. Однак наразі говорити про нові дедлайни ще зарано. Візьметься нова команда міністерства і за дошкільну освіту, щоб у Нову українську школу діти приходили вже підготовленими.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Реформи дослідження Ганна Новосад Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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