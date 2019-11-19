В Україні провели масштабне оцінювання якості освіти: деталі

В 2018 році Україна вперше в історії взяла участь в дослідженні якості освіти PISA. Результати очікують вже 3 грудня.

Результати дослідження допоможуть продовжити реформу шкільної освіти в 5-9 класах, про це розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад, повідомляє пресслужба МОН.

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Вже 3 грудня будуть оприлюднені результати PISA, і ми зможемо побачити позицію нашої освітньої системи, поглянути на наші слабкі та сильні сторони. Важливо, що це дослідження покаже якість нашої школи, якої ще не торкнулась освітня реформа: учасниками дослідження є 15-річні школярі, а наразі реформа НУШ охопила лише перші 2 класи,

– пояснила Ганна Новосад

Завдяки цьому дослідженню у міністерстві бачитимуть, які проблеми існують у середній школі.

Також очільниця міністерства презентувала оновлений сайт PISA. На сайті можна проходити тести учням. Вчителі зможуть створити свій тест на базі сайту.

Що таке PISA?

програма міжнародного порівняльного дослідження якості освіти

не дає оцінку учням, натомість перевіряє їхню здатність користуватись знаннями й уміннями, які вони отримали в школі.

отримані результати дозволяють виявити недоліки в освіті.

Детальніше про реформу школи: Критичне мислення замість зубріння: що буде з Новою українською школою

Що таке Нова українська школа?



Перша стадія реформи середньої школи в Україні, яка поки торкнулась перших двох класів. За новою системою діти перестають зубрити вивчений матеріал, в школах з’явився підхід застосування знань на практиці.Також дітей привчають висловлювати власну думку та працювати в команді.