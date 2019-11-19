В Україні провели масштабне оцінювання якості освіти: деталі

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Ганна Новосад розповіла про оновлений сайт PISA / Міністерство освіти

В 2018 році Україна вперше в історії взяла участь в дослідженні якості освіти PISA. Результати очікують вже 3 грудня.

Результати дослідження допоможуть продовжити реформу шкільної освіти в 5-9 класах, про це розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад, повідомляє пресслужба МОН

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Вже 3 грудня будуть оприлюднені результати PISA, і ми зможемо побачити позицію нашої освітньої системи, поглянути на наші слабкі та сильні сторони. Важливо, що це дослідження покаже якість нашої школи, якої ще не торкнулась освітня реформа: учасниками дослідження є 15-річні школярі, а наразі реформа НУШ охопила лише перші 2 класи,
– пояснила Ганна Новосад

Завдяки цьому дослідженню у міністерстві бачитимуть, які проблеми існують у середній школі.

Також очільниця міністерства презентувала оновлений сайт PISA. На сайті можна проходити тести учням. Вчителі зможуть створити свій тест на базі сайту.

Що таке PISA?

  • програма міжнародного порівняльного дослідження якості освіти
  • не дає оцінку учням, натомість перевіряє їхню здатність користуватись знаннями й уміннями, які вони отримали в школі.
  • отримані результати дозволяють виявити недоліки в освіті.

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Що таке Нова українська школа?

Перша стадія реформи середньої школи в Україні, яка поки торкнулась перших двох класів. За новою системою діти перестають зубрити вивчений матеріал, в школах з’явився підхід застосування знань на практиці.Також дітей привчають висловлювати власну думку та працювати в команді.  

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Школа Наука в Україні Міністерство освіти України Ганна Новосад
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