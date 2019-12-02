В Україні наукові установи вперше перевірили незалежні експерти: результати
В 2019 році вперше провели переатестацію наукових установ за новими правилами. Вже встигли перевірити 176 закладів.
Про оцінки закладів оголосили на засіданні експертної комісії в приміщенні МОН, пише пресслужба міністерства освіти.
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За словами заступника міністра освіти України Юрія Полюховича, вперше переатестацію проводили не працівники міністерства, а незалежні експертні групи.
В основі оцінювання – чіткі кількісні критерії, єдині для всіх. Зокрема, ефективність використання коштів, кадровий потенціал, дослідницька база, публікаційна активність, рівень міжнародної співпраці тощо. Водночас враховувалися напрями роботи установ – медичні, військові, природничі, суспільні та інші,
– поділився подробицями Юрій Полюхович.
Атестацію розпочали ще навесні 2019 року, закінчили вже восени. Всього проінспектували 144 наукові установи.
Усі заклади поділили на 4 групи. В першу увійшли найкращі заклади, які показують високий рівень ефективності роботи. Їм дадуть атестат на 5 років.
В другу групу зарахували установи, які є провідними за деякими напрямами. Їм дають ліцензію на роботу на наступні 3 роки.
Третя група має унікальні дослідження в певній галузі, проте рівень потенціалу може бути вищим. Такі заклади не отримають сертифікат більш як на 2 роки.
В четверту групу увійшли установи з низьким рівнем наукової роботи. Такі заклади ліквідують протягом року.
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Також, наступного року комісія планує проінспектувати установи Національної академії наук.
Які висновки комісії?
- перша група – 31 установа;
- друга група – 100 установ;
- третя група – 44 установи;
- четверта група – 1 установа