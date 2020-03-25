Любомира Мандзій стала новим виконувачем обов'язків міністра освіти: деталі
Новим виконувачем обов'язків міністра освіти та науки України призначено Любомиру Мандзій. За таке рішенні проголосували усі міністри.
Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 25 березня.
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Кабінет Міністрів розпорядився звільнити від виконання обов'язків міністра освіти Юрія Полюховича та призначити Любомиру Мандзій.
Тимчасово покласти виконання обов'язків міністра освіти та науки України на Мандзій Любомиру Степанівну,
– зачитав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Любомира Мандзій до призначення на нову посаду була заступницею міністра освіти та науки України.
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