Юрій Полюхович – в.о. міністра освіти: факти з біографії

Українській науковець та історик Юрій Полюхович тимчасово очолив Міністерство освіти та науки. Факти з біографії Полюховича – читайте у матеріалі 24 каналу.

Міністерка освіти Ганна Новосад пішла у відставку разом з урядом Гончарука. Вона відмовилася працювати в новому Кабміні. Виконувачем обов’язків міністра освіти і науки призначили Юрія Полюховича.

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Біографія Юрія Полюховича

Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року у місті Костопіль Рівненської області.

Полюхович – український історик-майяніст, кандидат історичних наук і виконувач обов'язків міністра освіти і науки України з 10 березня 2020 року.



Полюхович замінив Новосад на посаді міністра освіти / Фото: rezonans

Освіта

У 2003 році Юрій Полюхович закінчив національний університет "Києво-Могилянська академія" та отримав ступінь магістра з історії.

У 2012 році – закінчив аспірантуру Київського університету імені Тараса Шевченка.

Юрій Полюхович вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

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Наукова діяльність та кар'єра до політики

Юрій Полюхович у 21-річному віці вперше вирушив у наукову експедицію в Мексику.

Вже у 2000 – 2010 роках Полюхович керував секціями і семінарами на конференціях в університетах США, Латинської Америки, Європи. Також продовжував їздити в експедиції в Латинську Америку.

У 2008 році він став директором туристичної компанії Royal Adventures.

У 2014 – 2016 роках працював науковим співробітником університету штату Каліфорнія в Чико. Був учасником проєкту, який вивчав писемності майя The Maya Hieroglyphic Database.



Юрій Полюхович під час експедиції / Фото: Facebook

Юрій Полюхович був співдиректором з документації написів майя у мексиканських штатах Кампече, Юкатан та Кінтана-Роо. Також Полюхович працював заступником редактора американського наукового журналу Glyph Dwellers.

Кар’єра в Міністерстві освіти і науки

З 2014 до 2016 року Юрій Полюхович був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах.

У 2017 році став очолювати громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

У вересні 2019 року Полюховича призначили на посаду заступника міністра освіти і науки.

З 10 березня 2020 року – уряд Шмигаля призначив Полюховича на посаду міністра освіти і науки України.

Що відомо про досягнення Юрія Полюховича

За даними "Української правди", ще до того, як йому виповнилося 20 років, Полюхович зробив перше відкриття – зміг розшифрувати ієрогліф майя, який не вдавалося розшифрувати іншим вченим.

Юрій Полюхович на посаді заступника міністра освіти 12 листопада 2019 року заявив про запуск проєкту Open Ukrainian Citation Index. Це сервіс для пошуку наукових документів та аналізу рівня цитованості українських вчених. Користуватись зможуть всі охочі.

Юрій Полюхович розповів, що Міністерство освіти виділило 27 мільйонів гривень на модернізацію української антарктичної станції "Академік Вернадський". У 2018 році почалась масштабна модернізація вперше за майже чверть століття.

Полюхович прагне, щоб міністерство працювало злагоджено та належно виконувало свої функції.



Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу