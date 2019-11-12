Міносвіти презентувало український сервіс для пошуку цитат науковців

В Міністерстві освіти презентували сервіс для пошуку наукових документів та аналізу рівня цитованості українських вчених. Користуватись зможуть всі охочі.

Про запуск проєкту Open Ukrainian Citation Index заявив заступник міністра освіти України Юрій Полюхович.

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За словами посадовця, на ресурсі представлені профілі всіх українських вчених. Також, можна буде зробити порівняння за рівнем цитованості по навчальних закладах.

В результаті ми отримаємо прозорий інструмент, який прискорить і зробить простішим вибір експертів та оцінку наукових проєктів, атестацію окремих вчених і наукових установ на всіх рівнях, перевірку роботодавцем потенційних співробітників,

– розповів Юрій Полюхович.

В уряді сподіваються, що сервіс стане в пригоді для студентів, вчених, редакцій наукових журналів, представників бізнесу, освітніх та наукових управлінь.

Як відстежували цитованість українських вчених до запуску Open Ukrainian Citation Index?Було лише два інструменти відстеження рівня якості наукової роботи. Міжнародні інтернет-платформи Scopus та Web of Science.

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Що таке Scopus та Web of Science?