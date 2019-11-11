Кінець епохи недобросовісності: в Україні почнуть перевіряти роботи науковців на плагіат

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Юрій Полюхович відповідає за науковий напрямок у міністерстві
Юрій Полюхович відповідає за науковий напрямок у міністерстві / Дубровицький вісник

В академічних роботах українських вчених багато плагіату. Відтепер роботи науковців перевірятимуть на "індекс цитування" за допомогою української платформи.

Наразі система працюватиме в тестовому режимі, розповів заступник міністра освіти Юрій Полюхович в ефірі програми "Нині вже".

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Як оцінити вплив науковця на галузь, якою він займається? Потрібна індексація його наукових робіт. У всьому світі існують науково-метричні індекси,
– пояснив Юрій Полюхович.

Українська система відстежуватиме доброчесність робіт науковців не лише з математики чи фізики. За словами чиновника, найбільше плагіату в роботах гуманітарного спрямування.

Там (в гуманітарній сфері), на жаль, засилля плагіату і академічної недоброчесності. Біда з медичними науками. Хто захоче лікуватися у лікаря, який має статус кандидата чи доктора наук в медицині, який списав дисертацію 20-30 років тому?
– запитує посадовець.

Як зараз відстежують доброчесність наукових робіт?Є два інструменти відстеження рівня якості наукової роботи. Міжнародні інтернет-платформи Scopus та Web of Science.

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Що таке Scopus та Web of Science?

  • Web of Science – це платформа, на якій розміщується наукова література та патенти на винаходи;
  • Scopus одночасно бібліографічна база даних та інструмент пошуку рівня цитованості наукових статей.
Теги: Освіта Наука в Україні Міністерство освіти України Юрій Полюхович
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