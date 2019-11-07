Багато українських науковців імітують роботу, – Гончарук

Через мізерне фінансування науки та неефективне використання грошей українські науковці не можуть повноцінно займатися науковою роботою. В уряді обіцяють кардинальні зміни.

Про проблеми в науці розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Національної ради з розвитку науки та технології.

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Держава фактично не встановлює змістовних критеріїв, за якими можна було б відрізняти якісну наукову продукцію від її імітації,

– пояснив Олексій Гончарук.

За словами очільника уряду, наслідком такої байдужості є низькі показники індексації українських наукових робіт на платформах Web of Science та Scopus.

Зокрема, в Національній академії педагогічних наук число публікацій на рік на 1-го наукового працівника становить 3,1. У визнаних міжнародних базах з них індексувалося лише 1,5%. У Національній академії мистецтв ситуація ще гірша – 1,3 публікації в рік на наукового працівника, з них у WoS чи Scopus індексувалися 0%.

За словами прем'єр-міністра, такі показники наукової діяльності викликані недостатнім фінансуванням установ та розпорошуванням наявних грошей по кишенях директорів наукових установ.

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Що таке Scopus та Web of Science?