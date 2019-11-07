Много украинских ученых имитируют работу, – Гончарук

Благодаря мизерному финансированию науки и неэффективному использованию денег украинские ученые не могут полноценно заниматься научной работой. В правительстве обещают кардинальные изменения.

О проблемах в науке рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Национального совета по развитию науки и технологии.

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Государство фактически не устанавливает содержательных критериев, по которым можно было бы отличать качественную научную продукцию от ее имитации,

– пояснил Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, следствием такого безразличия являются низкие показатели индексации украинских научных работ на платформах Web of Science и Scopus.

В частности, в Национальной академии педагогических наук число публикаций в год на 1-го научного работника составляет 3,1. В признанных международных базах из них индексировалось только 1,5%. В Национальной академии искусств ситуация еще хуже – 1,3 публикации в год на научного работника, из них в WoS или Scopus индексировались 0%.

По словам премьер-министра, такие показатели научной деятельности вызваны недостаточным финансированием учреждений и распылением наличных денег по карманам директоров научных учреждений.

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Что такое Scopus и Web of Science?