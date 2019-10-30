Министерство образования больше не будет присуждать научные степени

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования возьмет на себя функцию присвоения научных степеней. Также представители агентства лично будут проверять учебные заведения.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал глава Секретариата Национального агентства Михаил Винницкий.

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По словам Михаила Винницкого агентство будет проверять добропорядочность научных трудов, также их представители будут лично встречаться с претендентами на ученую степень.

Новое агентство будет иметь 3 основные функции:

аккредитация научных программ;

аккредитация институтов;

предоставление научных степеней.

До создания Национального агентства по обеспечению качества образования все перечисленные функции выполняло Министерство образования Украины.

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Кто входит в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования?

Агентство состоит из 23 членов и формируется по квотам (не более одного человека от каждой области знаний):