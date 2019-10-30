Министерство образования больше не будет присуждать научные степени

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Глава агентства рассказал о функциях ведомства
Глава агентства рассказал о функциях ведомства / You Tube

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования возьмет на себя функцию присвоения научных степеней. Также представители агентства лично будут проверять учебные заведения.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал глава Секретариата Национального агентства Михаил Винницкий.

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По словам Михаила Винницкого агентство будет проверять добропорядочность научных трудов, также их представители будут лично встречаться с претендентами на ученую степень.

Новое агентство будет иметь 3 основные функции:

  • аккредитация научных программ;
  • аккредитация институтов;
  • предоставление научных степеней.

До создания Национального агентства по обеспечению качества образования все перечисленные функции выполняло Министерство образования Украины.

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Кто входит в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования?

Агентство состоит из 23 членов и формируется по квотам (не более одного человека от каждой области знаний):

  • глава агентства и его заместители;
  • 3 представителя от работодателей;
  • 2 среди студентов учреждения высшего образования первого или второго уровня;
  • не менее 1 представителя из Национальной академии наук Украины;
  • 1 из Национальной отраслевой академии наук;
  • 1 из учреждения высшего образования государственной формы собственности;
  • 1 из учреждения высшего образования коммунальной формы собственности;
  • 1 из учреждения высшего образования частной формы собственности.
Теги: Образование в Украине Министерство образования Украины Учеба
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