Министерство образования больше не будет присуждать научные степени
Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования возьмет на себя функцию присвоения научных степеней. Также представители агентства лично будут проверять учебные заведения.
Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал глава Секретариата Национального агентства Михаил Винницкий.
Напомним: Минобразования оплатило доступ к научным платформам для большинства украинских вузов
По словам Михаила Винницкого агентство будет проверять добропорядочность научных трудов, также их представители будут лично встречаться с претендентами на ученую степень.
Новое агентство будет иметь 3 основные функции:
- аккредитация научных программ;
- аккредитация институтов;
- предоставление научных степеней.
До создания Национального агентства по обеспечению качества образования все перечисленные функции выполняло Министерство образования Украины.
Важно: Финансирование по-новому: за что будут получать деньги украинские университеты
Кто входит в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования?
Агентство состоит из 23 членов и формируется по квотам (не более одного человека от каждой области знаний):
- глава агентства и его заместители;
- 3 представителя от работодателей;
- 2 среди студентов учреждения высшего образования первого или второго уровня;
- не менее 1 представителя из Национальной академии наук Украины;
- 1 из Национальной отраслевой академии наук;
- 1 из учреждения высшего образования государственной формы собственности;
- 1 из учреждения высшего образования коммунальной формы собственности;
- 1 из учреждения высшего образования частной формы собственности.