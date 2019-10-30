Міністерство освіти більше не буде присуджувати наукові ступені

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Голова агентства розповів про функції відомства
Голова агентства розповів про функції відомства / You Tube

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти перебере на себе функцію присвоєння наукових ступенів. Також представники агентства особисто перевірятимуть навчальні заклади.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо", розповів голова Секретаріату Національного агентства Михайло Винницький.

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За словами Михайла Винницького агентство перевірятиме доброчесність наукових праць, також їхні представники особисто зустрічатимуться з претендентами на науковий ступінь.

Нове агентство матиме 3 основні функції:

  • акредитування наукових програм;
  • акредитування інституцій;
  • надання наукових ступенів.

До створення Національного агентства із забезпечення якості освіти всі перелічені функції виконувало Міністерство освіти України.

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Хто входить до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти?

Агентство складається з 23 членів і формується за квотами (не більше однієї особи від кожної галузі знань):

  • голова агентства та його заступники;
  • 3 представники від роботодавців;
  • 2 з-поміж студентів закладу вищої освіти першого або другого рівня;
  • не менше 1 представника з Національної академії наук України;
  • 1 із національної галузевої академії наук;
  • 1 із закладу вищої освіти державної форми власності;
  • 1 із закладу вищої освіти комунальної форми власності; 
  • 1 із закладу вищої освіти приватної форми власності.
Теги: Освіта в Україні Освіта Міністерство освіти України
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