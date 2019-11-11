Конец эпохи недобросовестности: в Украине начнут проверять работы ученых на плагиат
В академических работах украинских ученых много плагиата. Отныне работы ученых будут проверять на "индекс цитирования" с помощью украинской платформы.
Сейчас система будет работать в тестовом режиме, рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович в эфире программы "Нині вже".
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Как оценить влияние ученого на отрасль, которой он занимается? Нужна индексация его научных работ. Во всем мире существуют научно-метрические индексы,
– пояснил Юрий Полюхович.
Украинская система будет отслеживать добросовестность работ ученых не только по математике или физике. По словам чиновника, больше всего плагиата в работах гуманитарного направления.
Там (в гуманитарной сфере), к сожалению, засилье плагиата и академической недобросовестности. Беда с медицинскими науками. Кто захочет лечиться у врача, который имеет статус кандидата или доктора наук в медицине, который списал диссертацию 20-30 лет назад?
– спрашивает чиновник.
Как сейчас отслеживают добросовестность научных работ?Есть два инструмента отслеживания уровня качества научной работы. Международные интернет-платформы Scopus и Web of Science.
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Что такое Scopus и Web of Science?
- Web of Science – это платформа, на которой размещается научная литература и патенты на изобретения;
- Scopus одновременно библиографическая база данных и инструмент поиска уровня цитируемости научных статей.