Конец эпохи недобросовестности: в Украине начнут проверять работы ученых на плагиат

В академических работах украинских ученых много плагиата. Отныне работы ученых будут проверять на "индекс цитирования" с помощью украинской платформы.

Сейчас система будет работать в тестовом режиме, рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович в эфире программы "Нині вже".

Вам будет интересно: Много украинских ученых имитируют работу, – Гончарук

Как оценить влияние ученого на отрасль, которой он занимается? Нужна индексация его научных работ. Во всем мире существуют научно-метрические индексы,

– пояснил Юрий Полюхович.

Украинская система будет отслеживать добросовестность работ ученых не только по математике или физике. По словам чиновника, больше всего плагиата в работах гуманитарного направления.

Там (в гуманитарной сфере), к сожалению, засилье плагиата и академической недобросовестности. Беда с медицинскими науками. Кто захочет лечиться у врача, который имеет статус кандидата или доктора наук в медицине, который списал диссертацию 20-30 лет назад?

– спрашивает чиновник.

Как сейчас отслеживают добросовестность научных работ?Есть два инструмента отслеживания уровня качества научной работы. Международные интернет-платформы Scopus и Web of Science.

Похоже Минобразования оплатило доступ к научным платформам для большинства украинских вузов

Что такое Scopus и Web of Science?